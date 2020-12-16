شكرا لبحثكم عن خبر تعنيف تلميذ بسبب الرسوم المفروضة من قبل مليشيا الحوثي على المدارس الحكومية بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر طلابية، اليوم الثلاثاء، بأن "تربوية" بإحدى المدارس الحكومية، قامت بتعنيف تلميذ ابتدائي على خلفية الالف الريال المفروضة قسرا من قبل سلطات المليشيا الحوثية كمرتبات للتربويين.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن طالب ابتدائي تعرض للتعنيف والضرب الجسدي بالعصا في مدرسة الشهيد الكبسي بصنعاء على خلفية عدم تسديده الالف الريال للمدرسة التي تم فرضها شهريا على الطلاب.

وأشارت المصادر إلى أن الطالب خرج للعمل في سرويس لغسيل السيارات حتى حصل على الف ريال وسلمه للمدرسة.

وفرضت المليشيا مبالغ مالية على اولياء أمور الطلاب بكافة المدراس الحكومية تتراوح بين الالف الريال والثلاثة، حسب أعداد الطلاب بالمدارس؛ في انتهاك صارخ لمجانية التعليم التي كفلها الدستور اليمني، ولا مبالاة بالتربويين، وعدم اهتمام سلطات المليشيا بصرف مرتباتهم المرصودة في الموازنة خلال العام الجاري؛ وفقا لما ذكره البيان المالي الذي استعرضه البرلماني عبده بشر، أمام مجلس النواب بصنعاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام قيادي حوثي بجامعة صنعاء بالاعتداء على طالب جامعي؛ وفقا لمصادر طلابية.

وذكرت المصادر بأن أمين كلية الاعلام بجامعة صنعاء، المعين من الحوثيين قام بالاعتداء اللفظي والجسدي على أحد طلاب المستوى الرابع بالكلية، على مرأى ومسمع جميع الطلبة دون أي مبرر.

واعتبر الطلاب أن ذلك الفعل من قبل أمين الكلية، فعل جبان ومدان، معبرين عن تضامنهم الواسع مع الطالب المعتدى عليه.

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