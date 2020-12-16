شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن تحرير مواقع استراتيجية من الحوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، تحرير مواقع عسكرية استراتيجية كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وقالت صحيفة الجيش "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش شنت صباح اليوم، هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا الانقلابية، تمكنت خلالها من تحرير عددا من المواقع في جبهة القحرة، شرق مديرية مريس.

وأضافت أن المواقع التي تم تحريرها، لها أهمية استراتيجية، وتقع في إطار منطقة القهرة، التي أصبحت أغلب المواقع فيها في قبضة الجيش، بعد تخليصها من قبضة المليشيا الحوثية المتمردة.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك التي استمرت لساعات أسفرت عن سقوط عددا من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.