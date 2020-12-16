شكرا لبحثكم عن خبر رئيس حكومة الحوثيين يستفز أساتذة الجامعات اليمنية الحكومية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل رئيس حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، استفزاز أساتذة الجامعات اليمنية الحكومية، الذين يعملون للعام الرابع بلا مرتبات، وأطفال من بقي منهم على قيد الحياة يتضورون جوعا.

وأدعى بن حبتور خلال زيارة له الى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، إلى حرص ما أسماه المجلس السياسي الأعلى وحكومته غير المعترف بها، على دعم التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساته الحكومية والأهلية والخاصة وإسناد خطط تطويرها؛ في استفزاز صارخ لمشاعر زملائه أساتذة الجامعات الذين يعملون دون مرتبات.

وقال أن التطور بمفهومه الشامل يعتمد بدرجة أساسية على رعاية ودعم الدولة للمؤسسات التعليمية الأساسية والتقنية والفنية والجامعية والبحثية والاستفادة المثلى من مخرجاتها؛ غير ان حكومته لم تعمل شيء من ذلك القبيل.

وكان بن حبتور اشاد بدور بنك صنعاء في تحقيق ما اسماه الاستقرار النقدي للريال؛ في استحمار للمئات من الاقتصاديين.

يأتي ذلك فيما يتسلم بن حبتور مرتبه الشهري بشكل منتظم من الحكومة اليمنية المعترف بها، من جامعة عدن التي يعد عضو هيئة تدريس فيها.