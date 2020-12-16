اللواء أحمد بن بريك يُعزّي في وفاة رئيس القيادة المحلية بمديرية مودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365

بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى محمد وعلي فضل علي الصالحي وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدهم فضل علي عمر الصالحي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية مودية بمحافظة أبين.



وأشار اللواء بن بريك في برقية العزاء إلى أدوار الفقيد النضالية ومواقفه الوطنية واسهاماته المتعددة في مختلف المجالات، ودوره الريادي وبصماته الواضحة في تأسيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في مديرية مودية وتفعيل عملها، مؤكداً أنه كان نموذجاً يحتذى به في تفانيه وصدقه وإخلاصه في عمله .

كماةعبّر اللواء بن بريك عن خالص تعازيه وعظيم مواساته إلى شقيق الفقيد محمد علي الصالحي، وشقيقيه أحمد وناصر ، وأفراد أسرتهم وزملاء ومحبي الفقيد ومشاطرته لهم أحزانهم بهذ المصاب الجلل .

وابتهل اللواء بن بريك إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.