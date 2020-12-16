شاهد.. بدء الدورة التدريبية لنظام التوثيق والارشفة الإلكترونية بالمجمع القضائي بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت محكمة استئناف حضرموت، بالمجمع القضائي بمدينة المكلا، الدورة التدريبية لنظام التوثيق والارشفة الإلكترونية.



واستهدفت الدورة التي تستمر على مدى 3 أيام، 30 من المتعاملين والمستخدمين للنظام، من محكمة استئناف حضرموت، ومحاكم شرق وغرب المكلا، وغيل باوزير، والشحر الابتدائية، والمحكمة التجارية.

وأكد رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري أهمية هذه الدورة التي يتدرب فيها المتعاملين والمستخدمين للنظام على أسس في كيفية استخدام النظام والتعامل معه، حاثاً المتدربين على التركيز والاهتمام بكافة المفاهيم والمعارف المكتسبة من الدورة، وعكس الجوانب النظرية عملياً في استخدام النظام الإلكتروني.

وقال القاضي الجفري أن رئاسة المحكمة لديها توجهات نحو اعتماد الأنظمة الالكترونية في عملية الأرشفة، لمواكبة التطور التقنى الهام، لما له من تأثير كبير على طرق إنشاء السجلات الإلكترونية وسهولة نقل الرسائل والوثائق والبرمجيات إلى أية نقطة متصلة بشبكة الإنترنت.

ويتلقى المتدربين من مدرب الدورة رئيس مكتب حلول التقنية المهندس أحمد باكودح، معارف ومفاهيم عامة حول النظام القضائي الإلكتروني، وكيفية متابعة القضية عن طريق كود القضية الخاص، وأرشفة المحررات إلكترونياً، وطرق إدخال المحررات لنظام الأرشفة عن طريق السكانر باستخدام معالج المحررات، إلى جانب البحث والاستعلام عن المحررات وسهولة الوصول للمعلومة، وكيفية استخراج بدل فاقد وضمان مطابقته للأصل، وإدارة الامناء وسهولة الوصول لبياناتهم.