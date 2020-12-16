شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يدفعون من قبائل محافظة صنعاء بتعزيزات عسكرية جديدة صوب مأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دفعت المليشيا الحوثية بتعزيزات عسكرية جديدة صوب محافظة مارب أغلبهم من قبائل محافظة صنعاء لتعزيز جبهاتهم المنهارة .

وقالت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني" اليوم الثلاثاء أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية جديدة من مديريات محافظة صنعاء الجنوبية وهي مديريات بلاد الروس وخولان وسنحان وبني بهلول لتعزيز جبهاتهم في محافظة مارب .

واضافت المصادر أن الحوثيين الزموا مقاتليهم بالتحرك فورا إلى محافظة مارب وتم نقلهم على متن أكثر من سيارة أغلبهم أطفال تم استقطابهم مؤخرا و تدريبهم لفترة بسيطة في أحد الوديان بمديرية بلاد الروس خلال الأسبوع الماضي وفقا للمصادر نفسها .

وأكدت المصادر أن الحوثيين وزعوا حوافز مالية للمشرفين التابعين لهم مقابل التجنيد والدفع بمقاتلين جدد للجبهات والتي يتم احتسابها على إعداد المقاتلين الجديد بواقع خمسين الف على كل مقاتل يتم تجنيده .

هذا وخسرت المليشيا الحوثية غالبية العناصر التابعة لها خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة أغلبهم لقوا حتفهم في إقليم سبأ بمحافظات مارب و الجوف والبيضاء .