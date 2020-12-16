شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد تفكيك صاروخًا حوثيًا من منزل مواطن في مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة صاروخًا حوثيًا من منزل مواطن في حي المنظر بمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة.

وقال مدير مديرية الحوك العميد: عياش بهيدر: إن الفرق الهندسية للقوات المشتركة تمكنت من تفكيك صاروخ حوثي سقط على منزل المواطن: هاني عياش وهبان، في حي منظر.

وأضاف بهيدر، إن المليشيات الحوثية الإجرامية قامت بقصف منازل المواطنين بالصواريخ والقذائف المدفعية بصورة إجرامية، مما سبب تشريد وتهجير المواطنين من منازلهم.

وأكد بهيدر، أن الفرق الهندسية للقوات المشتركة تقوم بانتزاع الصواريخ وإبعادها عن المدنيين؛ من أجل سلامتهم والحفاظ على أرواحهم.

يأتي ذلك في إطار الجهود الدؤوبة للفرق الهندسية بالقوات بتفكيك وانتزاع الألغام والعبوات الناسفة والصواريخ والمتفجرات الحوثية في مختلف مناطق الساحل الغربي.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : شاهد تفكيك صاروخًا حوثيًا من منزل مواطن في مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.