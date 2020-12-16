شكرا لبحثكم عن خبر بدعم مؤسسة يافع للعمل والإنجاز... (المفلحي) طريق جديد موازٍ لنقيل الخلا معبّدة بالمنافع إلى عدن وعموم المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص- إعلام المؤسسة:

تستمر مؤسسة يافع للعمل والإنجاز بجهودها المستمرة لخدمة يافع خاصة والمحافظات الأخرى عامة؛ لاستكمال مشروع طريق استراتيجي يربط العاصمة عدن ببعض المحافظات ويخفف معاناة المواطنين.

ويُعرَف الطريق باسم: طريق وادي بن جعفر/عقور/ بئر العروس.

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وغرّد الشيخ اليافعي عضو الجمعية الوطنية الجنوبية (جمال بن عطاف): إن ‏الخط الوحيد الذي يربط عدن بالمناطق الشمالية هو خط (عدن يافع البيضاء صنعاء).

وأشاد بالجهود الذاتية لأبناء ‎يافع في شَقّ طريق موازٍ للطريق السابق؛ لتجنب الازدحام، مؤكدًا أن هذا المشروع بحاجة إلى الدعم والمساندة.

وفي السياق نفسه، كشف مسؤول الطريق (محمد القيدعي)، أن الطريق الجديد سيتميز عن باقي الطرق بأفضلية إنسيابية وعدم وجود (أروان) وسهولة كبيرة للسيارات الصغير والشاحنات الكبيرة.

وأضاف: إن المشروع بطبيعته في هضبة وسط يافع وبين الوديان من أفضل الطرق التي ستكون بيافع؛ لعدم وجود الارتفاعات والأروان.

وتابع: حاليًا سيتم العمل - بإذن الله - في توسعة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية البالغ طولها 7 كيلو مترًا، بعُرض ثلاثة أمتار، بإجمالي عرض الطريق 10 أمتار؛ وهذا عرض طريق دولي، وبعد انتهاء الشق ستبدأ مرحلة الإسفلت.

وشكر رجال المال والأعمال وأهل الخير ومؤسسة يافع على ما تقدمه لاستكمال العمل في هذا المشروع.

يُذكر، أن مؤسسة يافع للعمل والإنجاز بدأت منذ المرحلة الأولى للطريق، ولكن تركّز الدعم المالي والتعاون أكثر في المرحلة الثالثة.

ويمثل المشروع أهمية كبرى على مستوى يافع وعموم المحافظات؛ لأنه يربط بين وديان وهضبة يافع، وكذلك سيربط عدن ببعض المحافظات؛ منها: صنعاء والبيضاء.