شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يطلق عملية عسكرية واسعة في الضالع ويحقق تقدمات كبيرة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حققت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء تقدمات جديدة واسعة في جبهة مريس شمالي الضالع في عملية عسكرية انطلقت صباح اليوم.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات اللواء 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط واللواء الخامس قوات خاصة أطلقت صباح اليوم عملية عسكرية جديدة تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشرقية لمريس.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من تحرير أغلب المواقع في منطقة القهرة التي كانت تحت سيطرة جماعة الحوثي فيها.

وأشارت إلى أن أعداد من القتلى والجرحى سقطوا في تلك المواجهات من الطرفين لم يتسنى معرفة عددهم على وجه التحديد.