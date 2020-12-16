شاهد قوات الجيش الوطني تنسف موقع حوثي وفيه عدد من العناصر ومدفع رشاش بضربة واحدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - تتكبد ميليشيا الحوثي كل يوم خسائر فادحة في طريق انتحارها على أطراف محافظة مأرب دون تحقيق أي مكاسب ميدانية.

وأظهر فيديو مصور لحظات استهداف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحد المواقع التابعة لميليشيا الحوثي في محافظة مأرب.

ويظهر الفيديو لحظات استهداف الموقع والذي يضم عدد من عناصر الميليشيا ومدفع رشاش.

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