شكرا لبحثكم عن خبر شاب يمني يعود إلى أسرته اليوم بعد 22 عاما قضاها في سجون السعودية "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية ومحلية إن السلطات السعودية أفرجت عن شاب يمني قضى 22 عاما في السجن بتهمة القتل. ووفقا للمصادر فإن الشاب من أبناء مدينة عدن وسيعود اليوم إلى أسرته عقب غياب دام 22 عام. وأضافت المصادر أن الشاب هو أنيس قايد العقوري والذي احتجز في المملكة العربية السعودية طوال 22 بسبب قضية قتل . وبقي العقوري في السجن طوال 22 عام مضت قبل أن يتم الافراج عنه مؤخرا عقب سداد دية تم حكمها عليه. ويسكن العقوري بمدينة صلاح الدين غرب عدن حيث من المتوقع أن يشهد الحي احتفالا بمناسبة عودته.

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يمني يعود إلى أسرته اليوم بعد 22 عاما قضاها في سجون السعودية "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.