شكرا لبحثكم عن خبر مصادر إعلامية : قصف أمريكي على محافظة مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن شخصا يشتبه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة،قتل في قصف شنته طائرة مسيرة، يعتقد أنها أمريكية، مساء الاثنين، على محافظة مأرب .
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، لم تسمه، قوله إن "طائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية، شنت غارة على أحد عناصر "القاعدة" أثناء مروره على متن دراجة نارية في منطقة البطحاء بعزلة حصون آل جلال في مديرية الوادي شمال شرقي مدينة مأرب".
وأضاف، أن "الغارة الجوية أسفرت عن مقتل العنصر المستهدف واحتراق دراجته دون التعرف على هويته".
ولم يصدر أي تعقيب يمني رسمي على ما أوردته الوكالة الروسية.
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