شكرا لبحثكم عن خبر خلال أسبوع واحد فقط.. نزوح أكثر من 1500 شخص جراء الصراع في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمة الهجرة الدولية، إن أكثر من 1500 شخص نزحوا من منازلهم خلال أسبوع، جراء الصراع في عدة محافظات يمنية.
وأضافت المنظمة في تقرير التحديث الأسبوعي، إنه بين 6ديسمبر و 12 ديسمبر الجاري، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 264 أسرة (1584 فردًا) نزحت مرة واحدة على الأقل.
وبحسب المنظمة فقد تم رصد الأسر النازحة في محافظات الحديدة (95 أسرة) وتعز (62 أسرة) ومأرب (40)، ونتج معظم النزوح عن زيادة الصراع في تلك المحافظات.
وارتفع أعداد النازحين في اليمن منذ مطلع العام إلى 28 ألف و207 أسرة تمثل (169.242 فردًا) وفق تقارير المنظمة الأممية.
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