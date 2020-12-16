6 غارات على مأرب و195 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الثلاثاء ست غارات على مناطق متفرقة بمحافظة مأرب، فيما قام مرتزقته بإرتكاب 195 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة .

وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بست غارات مديريات مدغل ورحبة وماهلية

مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أكد من جانبه ان قوى العدوان والمرتزقة ارتكبت أكثر من 195 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المصدر أن من بين الخروق 4 غارات لطيران تجسسي على الجاح وتحليق 3 طائرات حربية في أجواء شارع الخمسين والجاح و 5 طائرات تجسسية في أجواء الجاح وحيس وشارع الخمسين.

وأضاف المصدر أن خروق العدوان شملت، 24 خرقا بقصف مدفعي لعدد 154 قذيفة و 162 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.