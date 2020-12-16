سلطات "مأرب" تدعو المنظمات الإنسانية لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة 

دعا وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبد ربه مفتاح، المنظمات الإنسانية للإنتقال للمرحلة من تدخلاتها لتنفيذ المشاريع المستدامة، لتعزيز التنمية لدى النازحين والمواطنين في المحافظة.

جاء ذلك خلال استقباله مدير مشاريع المياه والاصحاح البيئي بالمنظمة الدولية للهجرة مورنيسيو تاوتيغا، ومسئول الاصحاح البيئي بمكتب المنظمة بالمحافظة هيلين ريغنال. بحسب وكالة سبأ.

وأشار مفتاح، إلى أن المشاريع المستدامة من شأنها تعزيزحيوية الخدمات العامة والقطاعات الاقتصادية والانتاجية المختلفة، وبناء قدرات المواطنين بما يمكنهم من تحسين سبل العيش للنازحين والمواطنين.

ووفق الوكالة، فقد ناقش اللقاء إعادة تأهيل قنوات سد مأرب التاريخي واجهزة المراقبة والامان للسد، والذي تعتزم المنظمة البدء بتنفيذه بالشراكة مع السلطة المحلية ضمن ستة مشاريع مختلفة في مجال المياه والاصحاح البيئي.

وأكد مفتاح على اهمية المشروع الذي يستهدف اعادة تأهيل انظمة الرقابة والامان للسد بعد ما شهده من فيضان خلال الاشهر الماضية جراء تدفق السيول الكبيرة اليه ولاول مرة منذ انشائه.

وشدد على إعادة تأهيل قنواته الرئيسية البالغ طولها 50 كم، وقنواته الفرعية البالغ طولها 87 كم، لتعزيز التنمية الزراعية والاستصلاح الزراعي، وزيادة الانتاج والاستخدام الامثل لمياه السد، وتغذية المياه الجوفية.

وأضاف، أن تأهيل قنوات السد، سيعمل على توفير فرص عمل واسعة للمواطنين والنازحين في المحافظة الذين سكن الكثير منهم على جوانب قنوات السد في مديريتي المدينة والوادي واستوعب القطاع الكثير منهم أياد عاملة.

