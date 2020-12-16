الأوقاف تودع مصحف بخط الإمام علي عليه السلام في الجامع الكبير بصنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أودع مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة الثلاثاء في الجامع الكبير بصنعاء نسخة طبق الأصل من المصحف الشريف بخط الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الجناح الشرقي بالجامع.

وأوضح نائب وزير الأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي، أن إيداع المصحف المكتوب بخط الإمام علي رضي الله عنه بالجناح الشرقي للجامع يتيح للزائرين الاطلاع على مصحف القرآن الكريم المتواجد بمكتبة الجامع الكبير.

وأشار إلى أن مكتبة الجامع الكبير تحتوي على نفائس من كتب التراث الإسلامي التي ألفها علماء من أهل اليمن أو قاموا بنسخها والاعتناء بها وتمثل مختلف مراحل التاريخ الإسلامي والعلوم الإنسانية.

وبين أن المكتبة تحتوي أيضاً على عدد من الرقوق ومصاحف القرآن الكريم وبها أكثر من ألف و200 مصحف مخطوط وما يزيد عن300 رق قرآني وخمسة آلاف جزء من كتاب الله وألفين و532 مخطوط مفهرس وما يقارب 700 مخطوط غير مفهرس وأكثر من خمسة آلاف كتاب مطبوع، أغلبها طبعات قدّيمة وقليل منها حديثة.

وخلال الإيداع بحضور وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة عبدالرحمن النعمي، أشار مدير مكتب الأوقاف بالأمانة عبدالله عامر، إلى أن الوزارة أشرفت وموّلت مشروع تحويل مكتبة الجامع الكبير الذي نفذ عام 2018م- 2019م، إلى مكتبة اليكترونية من خلال تصوير المخطوطات المفهرسة.

ولفت إلى أنه تم رفد المكتبة بأجهزة إليكترونية وإنشاء موقع إلكتروني يضم معلومات كاملة عن المصاحف والرقوق والمخطوطات والمطبوعات الموقوفة بالمكتبة وعرض صورها لتكون متاحة للباحثين والدارسين والمهتمين بالتاريخ الإسلامي والتراث اليمني في مراحله المختلفة.