مناقشة تفعيل فرع هيئة تنظيم النقل البري بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري علي محروق، تفعيل فرع الهيئة بوادي حضرموت والصحراء.



واستعرض اللقاء الخطوات العملية لبدء العمل الفعلي لفرع الهيئة بوادي حضرموت وأبرز الصعوبات التي تواجهه، والمشاريع المستقبلية التي ستنفذها الهيئة في المديريات.

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