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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة تشدد على التزام المختبرات بمعايير فحص كورونا وتحذر المخالفين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شددت وزارة الصحة العامة والسكان، على التزام المختبرات العامة والخاصة المصرح لها بإجراء فحوصات كورونا، بمعايير الجودة والبروتوكولات الخاصة بفحص كورونا لجميع طالبيها ومنهم المسافرين.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع عدد من المختصين بالمختبرات العامة والخاصة المصرح لها بإجراء فحص كورونا.
وأكد الدكتور الوليدي، أن الوزارة لن تتهاون مع أي مختبر مخالف للشروط المحددة بفحص كورونا وسيتم إغلاقه وإحالته للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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