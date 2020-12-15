شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم 23 خريجة من مشروع قابلات المجتمع بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقام معهد العلوم الصحية بسيئون اليوم، حفل تكريم ل23 خريجة من مشروع قابلات المجتمع بمناطق الهجرين ووادي العين وحورة ورخية، بالتنسيق مع مؤسسة طيبة، وتمويل مؤسسة العون للتنمية.



واكد مدير مديرية دوعن سالم بانخر، اهمية هذا المشروع في الاسهام في معالجة النقص الحاد في الكادر النسائي في المناطق المستهدفة، مشيدا بتدخلات منظمات المجتمع المدني ومساندتها للسلطات المحلية في تنفيذ الكثير من المشاريع.

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