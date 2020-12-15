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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكمال تشارك في الاجتماع ال18 للمجلس التنفيذي للمرأه العربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال اليوم الثلاثاء، في الإجتماع العادي الـ 18 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية .
وأستعرض الإجتماع تقرير الإدارة العامة حول الأنشطة التي نفذتها خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2020، والحساب الختامي للمنظمة عن عام 2019 المنصرم، ومشروع برنامج عمل المنظمة لعام 2021 .
كما تطرق الإجتماع إلى التزامات الدول الأعضاء، ووقفية منظمة المرأة العربية، وهيكلها التنظيمي، وتوقيع مذكرة تعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية .
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