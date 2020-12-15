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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة مشروع عادة تأهيل قنوات سد مأرب واجهزة الأمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم مع مدير مشاريع المياه والاصحاح البيئي بالمنظمة الدولية للهجرة مورنيسيو تاوتيغا الذي يزور المحافظة حاليا، ومسئول الاصحاح البيئي بمكتب المنظمة بالمحافظة هيلين ريغنال، اعادة تأهيل قنوات سد مأرب التاريخي واجهزة المراقبة والامان للسد، والذي تعتزم المنظمة البدء بتنفيذه بالشراكة مع السلطة المحلية ضمن ستة مشاريع مختلفة في مجال المياه والاصحاح البيئي.
وأكد مفتاح على اهمية المشروع الذي يستهدف اعادة تأهيل انظمة الرقابة والامان للسد بعد ما شهده من فيضان خلال الاشهر الماضية جراء تدفق السيول الكبيرة اليه ولاول مرة منذ انشائه، الى جانب اعادة تأهيل قنواته الرئيسية البالغ طولها 50 كم وقنواته الفرعية البالغ طولها 87 كم، لتعزيز التنمية الزراعية والاستصلاح الزراعي، وزيادة الانتاج والاستخدام الامثل لمياه السد، وتغذية المياه الجوفية، فضلا عن توفير فرص عمل واسعة للمواطنين والنازحين في المحافظة الذين سكن الكثير منهم على جوانب قنوات السد في مديريتي المدينة والوادي واستوعب القطاع الكثير منهم أياد عاملة.
وأشار الى اهمية انتقال المنظمات الانسانية الى المرحلة الثانية من التدخلات الانسانية من خلال المشاريع المستدامة والتي تعزيز من دور وحيوية الخدمات العامة والقطاعات الاقتصادية والانتاجية المختلفة وبناء قدرات المواطنين بما يمكنهم من تحسين سبل العيش للنازحين والمواطنين ويعزز التنمية.
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