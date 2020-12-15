وضع حجر الاساس لمجمع صباح الأحمد الصباح بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه المدير التنفيذ لمؤسسة استجابة للاعمال الانسانية والاغاثية طارق الكمان، حجر الاساس لتنفيذ مجمع امير الكويت الراحل صباح الاحمد الصباح التنموي، جنوب مدينة مأرب .



ويضم المجمع معهد مهني، ومستوصف طبي ومسجد، اضافة الى بئر ارتوازية، مع التأثيث والتجهيز الكامل لكافة مكونات المجمع الذي يقام على مساحة 2500 مترا مربعا.

ويتكون المعهد المهني من دورين تظم عددا من الورش التدريبية والتعليمية في تخصصات النجارة، كهرباء السيارات، التكثيف والتبريد، وبرامج الحاسوب، وورش صيانة الكترونية، وقاعات دراسية وادارة للمعهد، كما يتكون مبنى المستوصف الطبي من بدروم وطابقين تضم اقسام طوارئ، رقود، غرف عمليات، مختبرات، عيادات خارجية،وصيدلية.

ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية 2021م بموجب عقد التمويل.