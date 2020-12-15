العاصمة صنعاء تستقبل 30 من المخدوعين بينهم قيادات عسكرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف

الخليج 365 – صنعاء

عاد 30 من المغرر بهم بينهم قائد الكتيبة الخامسة لما يسمى بـ” اللواء الثالث حرس حدود المقدم نصر محمد العريقي وأركان حرب الكتيبة وقائد عمليات الكتيبة، اليوم الثلاثاء الى العاصمة صنعاء معلنين توبتهم، حيث كان في استقبالهم عدد من قيادات المركز الوطني للعائدين .

وأكد مدير المتحف الحربي العميد الركن عابد الثور أن المحتلين والعملاء باتت أيامهم معدودة و سيجبرون على الرحيل تحت ضربات أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وأوضح أن المحتلين وأدواتهم غرروا بالبعض وجعلوا منهم دروعاً بشرية للاحتماء خلفهم .. معتبراً قرار العفو العام فرصة يجب استغلالها من بقية المغرر بهم بالمسارعة في العودة إلى الصف الوطني.

فيما عبر العائدون عن تقديرهم بما لمسوه من حسن تعامل من قبل إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية .. مؤكدين أنهم سيكونون إلى جانب الوطن والدفاع عن سيادته.