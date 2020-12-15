مسؤول سابق في شركة النفط بعدن يكشف عن لوبي الفساد في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشف مسؤول سابق في فرع شركة النفط بعدن، ناصر حدور، عن جملة من قضايا الفساد وأعمال النهب التي تتم في المحافظات الجنوبية المحتلة.

وأشار حدور إلى دور لوبي الفساد النفطي في حكومة المرتزقة وفي مقدمتهم احمد العيسي ومحمد البكري مدير مصافي عدن والمدير التنفيذي لشركة النفط سابقا نجيب العوج في نهب النفط والتلاعب فيه، مؤكدا أن “العوج” هو خطر على الدولة بأكملها.

وتطرق حدور إلى قيام اللوبي بتأجير خزانات شركة النفط لصالح شركاتهم الخاصة بمبالغ زهيدة، سعيا منهم لتدمير الشركة.

وقال: ان لوبي النفط حرم شركة النفط من اهم اصولها وهي خزانات كالتكس، واجرها لصالح العيسي بثمن بخس، وكشف عن مليارات سلمها لمديرة النفط الحالية بعدن انتصار العراشة، والتي انكرت في وقت سابق استلامها اي مبالغ .

وأوضح حدور بأنه سلم شركة النفط وفيها أموال كبيرة، تبلغ مئات الملايين من الدولارات وفق محضر الاستلام والتسليم، وذكر منها ان خزينة الشركة وحدها فقط تم تسليمها وفيها “مليار وسبعمائة مليون دولار”، مؤكدا أن تلك المبالغ الطائلة التي تركها داخل شركة النفط اختفت، مطالبا بفتح تحقيق حولها وإخضاع الجميع للمحاسبة.