لجنة نقل ملكية الميازين الخاصة إلى صندوق صيانة الطرق تباشر مهامها في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم مع اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل ملكية الميازين الخاصة إلى صندوق صيانة الطرق، بحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد ومدير عام مكتب الاستثمار هاني حمدون.



واكد الأمين العام دعم السلطة المحلية لتنفيذ القرار وإيقاف الموازين بالقطاع الخاص وتحويلها إلى صندوق صيانة الطرق وتعويض مالكيها.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة المهندس نبيل مكي ان اللجنة نفذت نزولات ميدانية لحصر الطرق المتضررة والتي الحقت خسائر في الأرواح والممتلكات نتيجة تسببها في حوادث سير، وسيتم الرفع بالأضرار إلى صندوق صيانة الطرق للقيام بدوره في إصلاحها.

وكان الهدف من إنشاء الميازين الحفاظ على شبكة الطرق من الأحمال الزائدة إلا أن الكثير منهم يأخذون جبايات خارج إطار القانون وعدم التزامهم بالأوزان القانونية المحددة.