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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يهنئ ولي العهد البحريني باليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة احتفالات بلاده والشعب البحريني الشقيق، بالذكرى الـ 49 لليوم الوطني والذكرى الـ 21 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد.
وعبر نائب الرئيس في البرقية عن خالص تهانيه لقيادة البحرين ممثلة بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولحكومة البحرين وشعبها الشقيق بهذه المناسبات الوطنية، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والنماء.
وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى ما حققته مملكة البحرين في ضل قيادتها الحكيمة من نجاحات باهرة ونهضة شاملة في مختلف المجالات.
وأكد نائب الرئيس على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين بلدينا الشقيقين والاستمرار في تطويرها وتعزيزها، معبراً عن شكره وتقديره للوقفة العروبية الصادقة لمملكة البحرين في تحالف دعم الشرعية، ومساندتها للشعب اليمني وقيادته الشرعية في سبيل استعادة دولته ومواجهة المشروع الفارسي التخريبي الذي يستهدف اليمن والمنطقة.
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