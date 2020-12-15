 البحسني يطلع على نشاط مجموعة أوقاف الشيخ أحمد محمد بغلف وأبرز خدماتها 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على نشاط مجموعة أوقاف الشيخ أحمد محمد بغلف، وأبرز خدماتها وتدخلاتها في دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بحضرموت.

ورحب المحافظ البحسني بعودة عمل مجموعة بغلف في محافظة حضرموت في تقديم الدعم لمختلف القطاعات، ودعمها للمشاريع الخيرية والانسانية بالمحافظة، مثمناً أعمالهم الخيرية التي تساند جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

وثمن محافظ حضرموت ما يقدمه رجالوالخير ومجموعة بغلف على وجه الخصوص التي كانت لها اسهامات يشهد لها التاريخ، وخدمات كبيرة في مختلف القطاعات، مبدياً استعداد السلطة المحلية بالوقوف إلى جانب مجموعة بغلف ومساندتها وتقديم لها كافة التسهيلات في سبيل تنفيذ المشاريع المزمع تنفيذها في حضرموت.

من جانبها ثمنت قيادة مجموعة بغلف التسهيلات التي قدمتها السلطة المحلية بحضرموت ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، مؤكدين وقوفهم ومساندتهم للسلطة المحلية والمحافظة، من خلال تنفيذ مشاريع في القطاعات ذات الأثر الاجتماعي.