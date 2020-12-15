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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء موسع يناقش احتياجات وادي المحمدين بحضرموت من المشاريع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش وكيل اول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش مع وجهاء وأعيان وادي المحمدين بمديرية بروم ميفع، الوضع الخدمي والأمني وحاجة المنطقة للمشاريع.
ونوه بن حبريش بمواقف أبناء وادي المحمدين ومساندتهم لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.. مؤكدا على مزيد من التلاحم والتعاون بين السلطة والمجتمع.
وكان مدير عام مديرية بروم ميفع، ناصر الشعيبي قد استعرض في اللقاء أبرز المشاريع الخدمية المنفذة في وادي المحمدين ومنها شق وسفلتته الطريق الذي يربط الوادي بالمكلا بطول 30 كيلومتر وصيانة وتأهيل الطرق الترابية.
وتطرق وجهاء وأعيان المنطقة الى القضايا المتعلقة بالأوضاع الخدمية.
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