وزارة النفط والمعادن تدين إستهداف سفينة نفطية في ميناء جدة بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عبرت وزارة النفط والمعادن، عن إدانتها وإستنكارها الشديدين لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومنشاتها النفطية والتي كان أخرها إستهداف سفينة نفطية في ميناء جدة، الإثنين، بقارب مفخخ .



وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا العمل الارهابي لا يستهدف المملكة العربية السعودية فحسب، بل يستهدف أمن واستقرار المنطقة بشكل عام، ومنها اليمن،وطرق الملاحة الدولية، ومصادر الطاقة العالمية .. مجددة التأكيد على موقفها الثابت المتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي وتلقي بالسنة نيرانها على المجتمعات الآمنة في كل مكان .