اختتام ورشة تدريبية لسلطات الضبط القضائي بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الخليج 365 - سيئون
اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، الورشة التدريبية لسلطات الضبط القضائي حول حقوق الانسان والمحتجزين والتي نظمتها مؤسسة الوسط للتنمية ، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية مكتب اليمن .
وتلقى 20 مشاركا ومشاركة من أقسام الشرطة والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية والمرور والمختصين بقضايا الاحتجاز، على مدى ثلاثة أيام، محاضرات حول حقوق الانسان وكيفية التعامل مع المحتجزين وحقوقهم المشروعة وفقاً للقوانين النافذة.
وفي ختام الدورة التدريبية أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي بالشراكة النوعية الفاعلة بين منظمات المجتمع المدني وتدخلاتهم في المجال الأمني من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الأمنية بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق العدالة الجنائية المنشودة.
وجرى في ختام الدورة تكريم المشاركين والمساهمين في انجاح البرنامج التدريبي
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