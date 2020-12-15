مقذوف حوثي يقتل مواطن في بيته بالضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قبل قليل مواطن في الضالع. وقال مصدر محلي وفقا لكريتر سكاي: قتل مواطن في منزله بقذيفة حوثية في قرية #بيه بمريس في الضالع. وبحسب الموقع الذي نشر الخبر هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها قذائف الحوثي بمقتل وإصابة العشرات من المواطنين.

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