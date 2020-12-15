شكرا لبحثكم عن خبر انتشار عسكري مرتقب لقوات العمالقة بالشيخ سالم والطرية ودخول قوات الامن المحلية الى زنجبار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر عسكري وفقا لصحيفة "عدن الغد" ان قوات الجيش والانتقالي ستستكمل يوم الثلاثاء عمليات الانسحاب النهائية من مواقعها الامامية بجبهتي الطرية والشيخ سالم. وأشار المصدر الى ان قوات الجيش ستعود الى مواقعها في قرن الكلاسي والعرقوب فيما سينسحب ماسيتبقى من قوات تابعة للإنتقالي صوب مدينة عدن. وأوضح المصدر ان الخطوة التالية ستكون انتشار لقوات العمالقة في مواقع الطرفين بجبهتي الشيخ سالم والطرية وقيام لجنة عسكرية بنزع الألغام المزروعة في الجبهتين. وقال المصدر ان قوات الامن المحلية من امن عام وقوات خاصة ستدخل مدينة زنجبار لاحقا لتولي مهام الامن فيها الى جانب قوات الحزام الأمني.

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