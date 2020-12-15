شكرا لبحثكم عن خبر برلماني يمني : سقطرى خارج اتفاق الرياض وطيران اليمنية لايدخل أجواء اليمن إلا بإذن إماراتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرح عضو مجلس النواب اليمني علي المعمري إنهم وجهوا أسئلة لرئاسة الجمهورية والحكومة من أجل توضيح ما يجري في محافظة سقطرى ولكنها لم ترد حتى الآن .

وقال المعمري، أن طيران اليمنية اليوم لا تستطيع دخول أجواء اليمن أو مغادرتها دون إذن من الإمارات وفقا لما نقلته قناة بلقيس.

وأضاف النائب المعمري أن اتفاق الرياض لم يعالج مشكلة سقطرى حتى الآن، وتابع أنه يجب على التحالف إعادة السلطة المحلية إلى الجزيرة .

وتسيطر مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات على الجزيرة منذ أشهر بعد انقلابها على السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ رمزي محروس.