مستجدات ‎إنتشار كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة ، مساء الإثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة وحالة شفاء واحدة في محافظة حضرموت (شرقي ).
وأكدت اللجنة في نشرتها اليومية على تويتر: أنها لم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
وبحسب بيانات اللجنة فقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن، حتى مساء الإثنين (2084) منها (606) وفاة و(1384) تعافٍ، ولا تشمل هذه الإحصائيات مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.
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