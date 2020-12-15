13 ألف فارق في سعر الجرام الذهب بين صنعاء وعدن..آخر التحديثات من الأسواق اليمنية صباح اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة أولا بأول. وكانت الأسعار ليومنا هذا الثلاثاء 15 ديسمبر 2020م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي: الأسعار في صنعاء: الجنية الذهب: شراء 251000 بيع 253000 الجرام 21 : شراء 31300 بيع 32500 الأسعار في عدن: نظرا لعدم استقرار سعر الريال في عدن نقدم لكم أسعار الذهب بالدولار والتي كانت على النحو التالي : الوحدة دولار أمريكي الذهب عيار 24 59.02$ الذهب عيار 22 54.10$ الذهب عيار 21 51.64$ أي مايعادل 44400 الذهب عيار 18 44.27$

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