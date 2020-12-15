شكرا لبحثكم عن خبر انهيار الريال اليمني بعد تعافي طفيف .. تفاصيل الاسعار الجديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عاود الريال اليمني انهياره بعد تحسن ملحوظ يوم أمس وأمس الأول مع إعلان قرب تشكيل حكومة المناصفة في المحافظات المحررة.
وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 15/12/2020 على النحو التالي :
صنعاء
الدولار
شراء 599.5
بيع603
الريال السعودي
شراء 158.6
بيع158.9
عدن
الدولار
شراء 855
بيع862
الريال السعودي
شراء 225
بيع228
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.