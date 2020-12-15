شكرا لبحثكم عن خبر انهيار الريال اليمني بعد تعافي طفيف .. تفاصيل الاسعار الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاود الريال اليمني انهياره بعد تحسن ملحوظ يوم أمس وأمس الأول مع إعلان قرب تشكيل حكومة المناصفة في المحافظات المحررة.

وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 15/12/2020 على النحو التالي :

صنعاء

الدولار

شراء 599.5

بيع603

الريال السعودي

شراء 158.6

بيع158.9

عدن

الدولار

شراء 855

بيع862

الريال السعودي

شراء 225

بيع228