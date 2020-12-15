شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي الدكتور رشيد بارباع في وفاة اخيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة، للدكتور رشيد صالح بارباع عضو مجلس الشورى، في وفاة اخيه "هلال"، الذي وافاه الأجل في جمهورية مصر العربية، إثر إجرائه لعملية قلب مفتوح.

وتقدم المحافظ البحسني، باسم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، بالتعازي، للدكتور رشيد بارباع ولأسرة آل بارباع كافة، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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