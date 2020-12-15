الصحة العالمية تدعم مستشفيات إب بمولدات كهربائية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، دعم ثلاثة مستشفيات عامة بمحافظة إب، وسط اليمن، بمولدات كهربائية.



وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر: "بدعم من مركز الملك سلمان، تمكنت منظمة الصحة العالمية، من دعم مستشفيات جبلة وناصر ويريم في محافظة إب بـتوفير 3 مولدات كهربائية عالية الأداء".



وأضافت أن ذلك الدعم لأجل "ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية المستمرة والمستدامة لنحو 2.8 مليون شخص.



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