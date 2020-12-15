مأرب.. وصول المحولات الخاصة بمشروع توسعة المحطة الغازية بطاقة 126 ميجا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصلت محافظة مأرب، أمس الإثنين، المحولات والمواد الخاصة بمشروع توسعة محطة مأرب التحويلية للطاقة الغازية 132/33 كيلو فولت، ومحطتي تصريف الطاقة 33/11 كيلو فولت، وبطاقة إجمالية قدرها 126 ميجا فولت، لترتفع الطاقة الغازية التي تغذي المحافظ إلى 166 ميجا فولت.



ووفق وكالة سبأ الحكومية فإن "المحولات التي كان في استقبالها محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة وعدداً من المسؤولين المحليين، تضم محولين لمحطة مأرب التحويلية 132/33 بطاقة إنتاجية 63 ميجا فولت لكل محول، إلى جانب أربعة محولات لمحطتي تصريف الطاقة 33/11 بطاقة إنتاجية 5ر31 ميجا فولت لكل محول، إضافة إلى الملحقات وقطع الغيار وغيرها".

ولفتت الوكالة إلى أن المحافظ "تفقد الأعمال الإنشائية في إحدى محطات التصريف للطاقة وغرف التحكم والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 70 في المئة.. مشدداً على ضرورة سرعة التنفيذ والتقيد بالمواصفات المحددة في المخططات والتصاميم".

واعرب العرادة، عن "سعادته بوصول هذه المحولات والمعدات التابعة للكهرباء الغازية والخاصة بالمرحلة الأولى من التوسعة"، لافتاً الى أن "الربط بعد هذه التوسعة سيتم لجميع مديريات المحافظة بالطاقة الغازية.. مؤكداً أن هذا المشروع الاستراتيجي والمهم والحيوي كان وما يزال من أولويات اهتماماته، كون الكهرباء هي عصب الحياة وأساس التنمية ولا تنمية إلا بالكهرباء".

كماأعرب العرادة عن شكره "لرئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الكهرباء والطاقة، على الدعم الذي قدموه لإنجاز هذا المشروع، وتوجيهاتهم التي ساعدت في سرعة الإنجاز".

من جانبهما أوضح مدير الكهرباء بالمحافظة عبدالهادي الشبواني ونائبه المهندس عبدالله دغيش، أن "هذه التوسعة تعتبر الكبرى في المحطة والتي ستغطي محافظة مأرب بكافة مديرياتها بالطاقة الغازية والاستغناء عن الطاقة المشتراة، وسترتفع الطاقة الإنتاجية من 40 ميجافولت حاليا إلى 166 ميجا فولت، وسيكون هناك طاقة فائضة بقوة 36 ميجافولت، حيث أن احتياجات المحافظة في الوقت الحالي لـ130 ميجافولت".

وتوقع الشبواني ودغيش أن "تتم عملية التشغيل لهذه التوسعة خلال النصف الثاني من العام المقبل 2021م بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وعملية التركيب، واستكمال الأعمال الفنية والمدنية الأخرى".