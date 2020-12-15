شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تصدر تعميم جديد للاستحواذ على مقاعد الدراسات العليا في الجامعات (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت وزارة التعليم العالي بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، اليوم الاثنين، تعميما جديدا للاستحواذ على مقاعد الدراسات العليا في الجامعات.

وقضى التعميم الذي تلقاه "المشهد اليمني"، بمنح 10% من مقاعد الدراسات العليا لمن أسمتهم "المجاهدين وأقرباء الشهداء" والجرحى من الدرجة الاولى؛ في إشارة الى اتباعها على حساب العامة من أبناء الشعب اليمني.

و الزم التعميم كافة الجامعات الحكومية بمنح أقارب اتباعها مقاعد مجانية بكافة برامجها الخاصة بالدراسات العليا.

يأتي ذلك بعد الاستحواذ على أغلبية المقاعد المجانية لاتباعها في مرحلة البكالوريوس بكافة الجامعات الحكومية والخاصة، دونا عن أعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات.