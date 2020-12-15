شكرا لبحثكم عن خبر أول هجوم إرهابي يستهدف منشأة نفطية يمنية على البحر العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استهدف هجوم إرهابي، اليوم الاثنين، منشأة نفطية يمنية استراتيجية على البحر العربي؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن هجوما مسلحا استهدف منشاة بلحاف بمحافظة شبوة، بثلاث قذائف كاتيوشا توزعت في محيط المنشأة و قرب الخزانات التابعة لها.

وبينت المصادر بأن قذيفة تجاوز المنشأة وسقطت في البحر والاخرى سقطت في برج المراقبة.

ولم تذكر المصادر ما إذا كانت القذائف أدت إلى أضرار في المنشأة من عدمها.

ونوهت المصادر بأن الهجوم الذي استهدف المنشأة يعد الأول منذ بداية الحرب.

و توقف عمل منشأة بلحاف للغاز المسال منذ اندلاع الحرب في اليمن في أواخر مارس 2015م.