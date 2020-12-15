شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع أسعار القمح في اليمن خلال الاشهر المقبلة على خلفية فرض رسوم جمركية جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع خبير اقتصادي، اليوم الاثنين، بارتفاع أسعار القمح في اليمن على خلفية اعتزام أكبر دولة في العالم مصدرة له، فرض رسوم جمركية جديدة.

وقال الخبير لـ"المشهد اليمني"، أن اليمن يعتمد على واردات القمح بشكل كبير من روسيا واستراليا، وقرار الحكومة الروسية بشأن فرض رسوم جمركية على صادراتها منه، سيرفع اسعاره.

ودعا الحكومة اليمنية المعترف بها الى الاهتمام بالزراعة وتشجيع المزارعين بدلا عن الاعتماد على الخارج، وترك المجال مفتوحا لزراعة نبتة القات التي توسعت زرعتها بشكل مخيف خلال سنوات الحرب.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات أممية من مجاعة تحدق بملايين اليمنيين خلال العام المقبل 2021 على خلفية نقص التمويل الدولي للمساعدات الانسانية.

وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أفاد بأن الحكومة الروسية تخطط لفرض رسوم جمركية على صادرات القمح من روسيا، التي تعد أكبر مصدر له في العالم؛ حسب "رويترز".

ووفقا للوزير الروسي فإنه من المخطط فرض رسوما بقيمة 25 يورو لكل طن من القمح يتم تصديره ضمن حصص التصدير، أما عن الكميات التي ستصدر من خارح حصص التصدير فسيفرض عليها رسوما بنسبة 50% ، لكن ليس أقل من 100 يورو للطن.

وأشار الوزير إلى أن الرسوم ستفرض على صادرات القمح في الفترة من 15 فبراير المقبل وحتى 30 يونيو 2021.