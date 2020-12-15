شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تعلن تلقيها مساعدات أممية جديدة على متن طائرتين تابعتين للأمم المتحدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت ميليشيا الحوثي اليوم الاثنين عن تلقيها مساعدات أممية وصلت على متن طائرتي شحن تابعتين للأمم المتحدة. ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي طائرتا شحن تابعتين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "لليونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان تحملان على متنها أكثر من 105 طن من مستلزمات صحية وقائية. حيث وصلت الطائرة الاولى التابعة لليونيسيف وعليها 77 طن فيما وصلت الطائرة الثانية وتتبع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعليها 28 طن. ويجدر الاشارة إلى أن هذه المساعدات وصلت في وقت تترقب فيه الميليشيا إعلان تصنيفها كجماعة إرهابية وسط تحذيرات من كارثة انسانية كبيرة قد تحدث في مناطق سيطرتها.

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثي تعلن تلقيها مساعدات أممية جديدة على متن طائرتين تابعتين للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.