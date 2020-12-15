شكرا لبحثكم عن خبر موجة صقيع حادة تضرب مزارع القات في صنعاء واحتمالات بارتفاع حاد لأسعاره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضربت موجة صقيع قارسة اليوم الاثنين أجزاء واسعة من محافظة صنعاء تسببت بأضرار وخسائر مادية كبيرة للمزارعين.

وقالت مصادر خاصة لـ "المشهد اليمني" أن موجة صقيع قارس ضربت أجزاء واسعة من مديريات محافظة صنعاء بعد انخفاض درجات الحرارة فيها إلى مستويات دنيا.

وأضافت المصادر أن موجة الصقيع تسببت بأضرار مادية كبيرة للمزارعين حيث أتلفت محاصيلهم.

وأشارت المصادر إلى أن موجة الصقيع تسببت بالأضرار رغم استعداهم بالأغطية القماشية والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت المصادر أن مزارع القات كانت أكثر المحاصيل الزراعية تعرضا لهذه الموجة حيث سيتسسب هذا في ارتفاع حاد لأسعار القات في أسواق صنعاء.

وقد كان المركز الوطني للأرصاد قد حذر في نشرته اليومية من أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع والمناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، ريمة، حجة، المحويت، لحج، أبين، شبوة وحضرموت.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة أيضاً على المناطق الصحراوية خاصة في مأرب، الجوف والمهرة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وحذر المركز المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة أثناء الليل وساعات الصباح الباكر.

وحث المزارعين ورعاة المواشي والنحل على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وثروتهم الحيوانية من آثار البرد الشديد .

وأوضح المركز أنه تم تسجيل أدنى درجات الحرارة صباح اليوم في ذمار وعمران بـ 0.5 تحت الصفر، صنعاء 1.4 ، السدة 5.4، إب 8.6 ، حجة 9 درجات، والمحويت 9.3 .