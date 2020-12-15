البحسني يلتقي لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء كورونا، برئاسة الشيخ صالح بن عمر الشرفي، للاطلاع على تقرير إنجاز اللجنة خلال فترة الجائحة وانهاء عمل اللجنة.



وخلال اللقاء، استمع المحافظ من أعضاء اللجنة الى ما قدمته من جهود خلال فترة الجائحة تمثلت في دعم المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز العزل، بالأجهزة والمعدات اللازمة وأدوات السلامة، بتوجيهات مباشرة من محافظ المحافظة، لخدمة أبناء حضرموت وتوفير أدوات الحماية والعلاج من فيروس كورونا.

واستعرض رئيس اللجنة الشيخ صالح الشرفي، التقرير النهائي لإنهاء عمل اللجنة وتسليم ملفاتها التي تتضمن توثيقا لنشاطها منذ بداية جائحة كوفيد -19، حتى الآن.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة، وتدخلاتها في خدمة أهلهم والتخفيف عنهم خلال الأزمة الصعبة التي مرت بها المحافظة، متزامنة مع دول العالم جراء انتشار هذه الجائحة القاتلة.

وأثنى المحافظ، على تضحيات اللجنة، وانبراء أعضائها للمهمة في وقت صعب، استجابة لنداء الواجب الديني والوطني.