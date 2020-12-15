شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء أحمد بن بريك يكشف مراحل تكوين النخبة الحضرمية.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الخليج 365 قال اللواء أحمد بن بريك في حديث لقناة الغد المشرق بأن ينتمي للمحافظة وعسكري وعلى دراية بالبيئة والتشكيلات التي قام التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وهي النخبة الحضرمية والمنتميين إلي قبائل حضرموت، حيث تقدم بخبرته كيف تكون التشكيلات بالتنسيق بين السعودية والإمارات والتخطيط والاستطلاع الدقيق وهو الوصفة الآن الدقيقة.

وأشاد بن بريك بالنخبة الحضرمية التي هي من نفس حضرموت وهي التي تقوم بالعمليات العسكرية والبيئة الحاضنة للنخبة الحضرمية كانت قوية وتم اعداد خطة شاملة من التخطيط والتدريب والاستطلاع ودراسة الأرض والإعداد النفسي للمقاتلين. وأشاد بقوات النخبة الحضرمية قائلاً بأن حضرموت اليوم ليس كالأمس حيث حضرموت اليوم لديها قوات تشعل نفوسهم إرداة قوية لإعادة الوضع دائما بحضرموت بحضارته وكل شىء ولن تعود حضرموت مثل ما كانت قبل تنظيم القاعدة.

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