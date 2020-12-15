شكرا لبحثكم عن خبر استشهدوا عام 2018.. تشييع جثامين ثلاثة من أبطال الجيش الوطني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شُيع صباح أمس الأحد في مدينة مأرب كوكبة من شهداء الواجب، ممن استشهدوا وهم يدافعون عن الجمهورية أمام مليشيا الحوثي في ميادين العزة والشرف، بجبهة نهم، شرق محافظة صنعاء .

وينتسب الشهداء للكتيبة الثانية في اللواء 117 مشاة واستشهدوا في مطلع العام 2018، بعد تصديهم لهجوم عنيف شنته المليشيا الحوثية المتمردة على مواقعهم، إلا أنهم كسروا الهجوم وجرعوا المليشيا الانقلابية مرارة الهزيمة، وأجبروها عن التوقف .

وتضاف بطولاتهم إلى بطولات منتسبي الجيش الوطني، ممن يذيقون المليشيا المتمردة الهزيمة، ويكبدونها الخسائر الفادحة بشكل شبه يومي، في جبهات القتال، وهو ما يتذكره قادتهم الذين أوضحوا أن الشهداء الأبطال تعاهدوا حينها على الثبات والصمود في مواقعهم حتى يكسرون الزحف أو يستشهدون جميعا فكان لهم ما أرادوا وتمنوه فكسروا الزحف وعقب ذلك ارتقوا شهداء .

وظلت جثامين الشهداء الطاهرة لدى المليشيا الحوثية، طيلة الأعوام الثلاثة، وتم تسليمها مؤخراً بعملية تبادل .

وفي مراسم التشييع أشار قائد اللواء 117، العميد أحمد حسين النقح إلى حجم التضحيات البطولية التي قدمها هؤلاء الكوكبة من الشهداءـ الذين تصدوا لأقوى هجوم شنته حينها المليشيا المتمردة على مواقع الجيش في جبهة نهم .

وأشاد المشيعون بنضالات وتضحيات الشهداء الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في مختلف جبهات النضال .