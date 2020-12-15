أول بحث علمي بجامعة يمنية حكومية يناقش تأثير انقطاع الرواتب على أعضاء هيئة التدريس

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يزيد بن سلمان - شبوة - تستعد جامعة يمنية حكومية، لمناقشة أول بحث علمي بشأن انقطاع رواتب أعضاء هيئة التدريس وعلاقته بالانجاز لديهم؛ وفقا لمصدر أكاديمي. وذكر المصدر لـ"المشهد اليمني"، أن الباحث سعد أحمد حسين دحقه، سيناقش بعد غد الثلاثاء، بحثه لنيل الماجستير والموسوم بـ" انقطاع الرواتب وعلاقته بالإنجاز الاكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار". ويعد البحث الذي يشرف عليه الدكتور فؤاد محمد زيد، الاول من نوعه الذي يناقش بشكل علمي مشكلة انقطاع مرتبات أساتذة الجامعة، المنقطعة منذ أكثر من اربع سنوات كغيرهم من زملائهم في الجامعات الاخرى وموظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

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