محمد علي الحوثي يفاجأ السعودية : مستعدون على حماية موانئكم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أبدى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، إستعداد بلاده على حماية الموانئ السعودية في ظل فشل أمريكا وبريطانيا في ذلك، سيما بعد الانفجار الذي تعرضت له الناقلة البريطانية (بي دبليو آرهاين) في ميناء جدة السعودي .

وأكد عضو المجلس السياسي في تغريده له على صفحته بالتويتر على ان اليمن مستعدة لحماية الموانئ السعودية في حال تم طلب ذلك.

وقال: أن المؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية لديها الخبرة الكبيرة في مكافحة الإرهاب الأمريكي وفروعه.

ويأتي مقترح الحوثي بحماية السعودية التي تشن عدوانها على اليمن منذ ست سنوات، ليؤكد أن بلاده على استعداد لمد يد العون لأصدقائها وجيرانها لكنها في ساعة الحرب قادرة على الوقوف في وجه العدو، داعيا في تغريدة سابقة الى وقف العدوان والحصار على اليمن قبل الخوض في مسألة الحوار.

وأضاف انه لا حوار مع استمرار العدوان والحصار، مؤكداً أن بوابة السلام مفتوحة ومفتاح الحوار بأيدي دول العدوان.