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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يرحب بإعلان رفع جمهورية السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
رحبت الجمهورية اليمنية بإعلان رفع جمهورية السودان الشقيقة من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها مساء اليوم ان هذا الإعلان، يمثل خطوةً هامةً نحو عودة السودان الشقيق لوضعه الطبيعي في المجتمع الدولي.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان بما يكفل تعافي اقتصاده وتحقيق النمو والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوداني.
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